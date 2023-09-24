112年度全國迷你足球賽23日在全台兵分五路開踢，台北站賽事在統一時代百貨2樓夢廣場展開為期2天的比賽，首日產生3隊冠軍，分別為U6-A 組TFA米蘭旗艦隊、U6-B組Taipei Play One U6、U8-A組TFA阿賈克斯隊。

全國迷你足球賽冠名贊助商雲豹能源已經連續第7年支持迷你足球賽事，今年更是擴大冠名贊助「國民小學雲豹能源迷你足球賽」，雲豹能源行銷公關部資深經理張祐慈代表出席台北場活動，並頒發雲豹獎給MVP小朋友，她說：「我們支持幼兒足球，不僅是要培養小朋友從小運動，長期的支持更是希望拓展國內幼兒足球發展，甚至有機會培育出未來足球之星，同時也體現雲豹在地關懷的企業理念。」

迷你足球協會秘書長張武業指出，中華男足代表隊日前在杭州亞運贏得65年來首勝，成為場邊家長們熱烈討論的話題，今年參賽的小球員球技比以往更成熟，個人技巧也更出色，希望藉此賽事能發掘更多未來國手。

迷你足球推廣大使許淑華，也在繁忙業務中堅持抽空到場為小選手加油打氣，她認為，台灣基層幼兒足球發展已逐漸成為風潮，這10年來個人已完成階段任務，接下來便是場地問題，未來希望能爭取在公共設施裡增加足球場地及周邊設施，在百貨公司及購物中心舉辦幼兒足球是非常好的創意，能獲得球員家長及店家雙贏的局面，未來除了持續加強推廣幼兒足球多元發展也希望能吸引更多企業投入軟硬體。