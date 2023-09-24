均一平台教育基金會今天在華山文創園區舉辦「2030 AI教育年會論壇」，在「雙語教育與AI」議題中，蔡英文總統主張公私協力，透過AI來輔助學生學習語言。（林志成攝）

政府推動雙語教育，執行過程出現不少問題，引發反彈。在今天一場論壇中，蔡英文總統表示，應透過公私協力，用AI（人工智慧）輔助語言教育，以提升台灣學生的語言能力；學者則說，雙語教育不能急，應該讓學校有夠多時間準備，且不能犧牲學生對於學科的學習。

均一平台教育基金會今天在華山文創園區舉辦「2030 AI教育年會論壇」，在「雙語教育與AI」議題中，蔡英文致詞時表示，英語是溝通工具，但在台灣缺乏實用機會，很可惜，但科技為這種學習侷限帶來突破，政府推動「班班有網路」、「生生有平板」政策，透過數位學習，來提升學生的英語能力。

蔡英文表示，關於雙語教學，除了政府全力投入，也正透過公私協力，要協助學生以數位來學習語言。均一教育平台開發的「Jutor」就是一個AI英文家教，可以幫助學生學習英語。

Google Taiwan前董事總經理簡立峰說，全世界最受歡迎的前1000萬個網站，有高達55％是英文內容，中文資訊僅有1.4％。當網路上的資訊有一半是英文內容，就可知道雙語為何重要。用AI學習雙語，優點是可以進行個人化教育、訂做課程及24小時不間斷；缺點是AI會犯錯，因此學習語言仍需要與更多人互動。

台師大教育系教授林子斌說，新加坡從1965年立國時就決定推動雙語教育，但一直到1987年學校才雙語化。而台灣學校數和學生數均比新加坡多很多，因此推動雙語教育不能急，應該給學校更多準備時間。

林子斌表示，在推動雙教育過程，他看到一個可怕的現象，一些學校聘了英語專長的老師，但卻要他們教美勞等學科，最後連老師都擔心自己教不來。他認為雙語教學，仍然要以學科為主，英文只是輔助，不能犧牲學生對於學科的學習？

林子斌進一步指出，現在學校推動雙語教學有一個非常大的盲點，就是老師忽略學生的英文程度，自己上得很開心，最後學生都聽不懂。所謂雙語教學，是老師要用學生懂的英語來搭配中文教學，老師要很清楚判斷孩子的英語能力，並在上課過程調整使用中英文，才能得到效果。