周五中秋連假起跑，天氣風險公司表示，預測3天連假期間會有首波東北季風南下，加上南邊低壓有發展成颱風的可能，台灣夾在兩系統之間，迎風面北部、東部有雨天氣差，西半部則是午後雷雨，但還是要觀察熱帶系統發展而定。

天氣風險在臉書發文，周五到下周日（29日至10月1日）的中秋連假，從目前預報來看北方高壓帶來東北季風南下，加上南邊低壓有發展成熱帶性低氣壓或颱風的可能。

天氣風險指出，在兩個系統之間，台灣受到東北風環境影響，迎風面北部、東部地區比較容易有降雨機會，天氣較差，至於西半部則是維持白天晴朗午後山區有局部陣雨或雷雨，不過實際情況還是要觀察南邊熱帶系統發展的情形而定，影響的程度還是有可能變化，請大家安排中秋活動，可以多加留意最新的天氣資訊。

近日天氣部分，天氣風險指出，明天開始一直到周四（28日）台灣周邊仍持續是偏東至東北風環境，天氣型態與過去幾天相似，主要是西半部地區午後山區降雨，還有西半部的氣溫會持續偏高，部分地區有機會超過36度，要注意。