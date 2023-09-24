國民黨主席朱立倫今日上午出席全球海外台商侯援會。（文傳會提供）

2024總統大選最新民調顯示，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲組成「柯侯配」，有機會贏過民進黨總統參選人賴清德、駐美代表蕭美琴的「賴蕭配」。國民黨主席朱立倫強調，現階段堆疊努力團結氣氛，藍白立委選舉盡量不要親痛仇快，未來總統選舉大家團結努力，相信就會勝選。

朱立倫今日上午出席全球海外台商侯援會時表示，今天有太多民調作為參考，現階段在堆疊共同努力、團結氣氛，立法院開議國民黨、民眾黨一起合作，在立委選區盡量不要造成親痛仇快，未來在總統大選中相信只要大家團結努力會水到渠成，秉持一個決心就是如果不合作就是讓給民進黨，秉持這樣決心就能勝選。

對於總統大選是否會出現「侯柯配」或「柯侯配」，柯文哲又將在10月訪美，是否刻意避開，代表藍白合作可能破局？朱立倫僅說，有看到柯文哲10月初要到美國西岸，希望他訪美行一切順利。

針對民調顯示綠營支持度下滑？朱立倫認為，這是一個參考，但綠營所有施政真的是天怒人怨，如果今天媽媽買一顆蛋都不能放心，孩子都不能吃到一顆健康安全的蛋，這是民意完全不能接受的，而民進黨到現在還是沒有完全負責，到底真相是什麼我們一定要搞清楚。