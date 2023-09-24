馬英九總統跟南投縣長許淑華依照往例泳渡日月潭活動前施放總統魚苗。曾雪蒨攝

馬英九從南投縣副縣長王瑞德手中領取第10度泳渡成功證書。曾雪蒨攝

挑戰10次泳渡日月潭成功的馬前總統說「明年一定再來！」曾雪蒨攝

前總統馬英九24日第10度挑戰萬人泳渡日月潭，以2小時48分游完全程，他說自己泳渡日月潭最佳成績是1小時37分，今年比去年進步2分鐘，接下泳渡成功證書開心表示「明年一定再來！」

前總統馬英九今天參加41屆日月潭泳渡嘉年華活動，一早依照傳統跟縣長許淑華、縣議員簡千翔與游顥等人一起施放總統魚魚苗，接著步行前往朝霧馬頭，跟許淑華一起鳴槍後，下水向目的地伊達邵碼頭前進。

出發前馬英九勉勵現場泳友「全力以赴、一定要越快越好」，但他也不忘再展現10年來每次參加泳渡活動必說的幽默，他說「不管怎麼快，都不能比我快，比我快一律以超速移送法辦；但也不能比我慢，比我慢的話要以妨礙交通論。那要怎麼游呢？跟著我游就對了！大家一起加油！」

南投縣政府指出，去年受疫情影響，須接種3劑疫苗才能報名泳渡，加上疫情因素，報名人數僅1萬8000人，活動當天又遇到颱風攪局，實際下水僅1萬6000人；今年逢疫情解封第1年恢復正常報名，吸引33國共2萬4636人報名，讓今天萬人泳渡盛況再現。

日月潭泳渡是從朝霧碼頭下水游到伊達邵碼頭，全程約3000公尺，高齡73歲的馬前總統連續10年參加，最佳成績曾游出1小時37分，去年因為天氣濕冷游了2小時50分，今年天氣晴朗，以2小時48分稍微進步2分鐘。

馬英九上午下水前受訪表示，日月潭湖光山色，美不勝收，所以愈來愈想來，至於今年成績則「不做無謂的估計」，但期盼能夠超越去年的成績。取得泳渡成功證書時馬總統原本以為退步了，後來主辦單位澄清，其實比去年快了2分鐘。

「明年一定來！」不減當年勇的馬英九成功泳渡上岸後表示，他從台北市長到擔任總統，大力推廣游泳運動，全台灣有48個運動中心，台北市就蓋了10個，就是希望無論學校有無游泳池，青少年都有地方游泳，「期望游泳檢測合格率不斷提升，更希望每年夏天不再有溺水得青少年，這是我長期的期待 也希望能夠順利成功。」