前總統馬英九24日第10度挑戰萬人泳渡日月潭，以2小時48分游完全程，他說自己泳渡日月潭最佳成績是1小時37分，今年比去年進步2分鐘，接下泳渡成功證書開心表示「明年一定再來！」
前總統馬英九今天參加41屆日月潭泳渡嘉年華活動，一早依照傳統跟縣長許淑華、縣議員簡千翔與游顥等人一起施放總統魚魚苗，接著步行前往朝霧馬頭，跟許淑華一起鳴槍後，下水向目的地伊達邵碼頭前進。
出發前馬英九勉勵現場泳友「全力以赴、一定要越快越好」，但他也不忘再展現10年來每次參加泳渡活動必說的幽默，他說「不管怎麼快，都不能比我快，比我快一律以超速移送法辦；但也不能比我慢，比我慢的話要以妨礙交通論。那要怎麼游呢？跟著我游就對了！大家一起加油！」
南投縣政府指出，去年受疫情影響，須接種3劑疫苗才能報名泳渡，加上疫情因素，報名人數僅1萬8000人，活動當天又遇到颱風攪局，實際下水僅1萬6000人；今年逢疫情解封第1年恢復正常報名，吸引33國共2萬4636人報名，讓今天萬人泳渡盛況再現。
日月潭泳渡是從朝霧碼頭下水游到伊達邵碼頭，全程約3000公尺，高齡73歲的馬前總統連續10年參加，最佳成績曾游出1小時37分，去年因為天氣濕冷游了2小時50分，今年天氣晴朗，以2小時48分稍微進步2分鐘。
馬英九上午下水前受訪表示，日月潭湖光山色，美不勝收，所以愈來愈想來，至於今年成績則「不做無謂的估計」，但期盼能夠超越去年的成績。取得泳渡成功證書時馬總統原本以為退步了，後來主辦單位澄清，其實比去年快了2分鐘。
「明年一定來！」不減當年勇的馬英九成功泳渡上岸後表示，他從台北市長到擔任總統，大力推廣游泳運動，全台灣有48個運動中心，台北市就蓋了10個，就是希望無論學校有無游泳池，青少年都有地方游泳，「期望游泳檢測合格率不斷提升，更希望每年夏天不再有溺水得青少年，這是我長期的期待 也希望能夠順利成功。」
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