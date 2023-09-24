油價再降！中油宣布明（25）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元及0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升31.1元、95無鉛32.6元、98無鉛34.6元、超級柴油28.6元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收3.0元及4.6元。

受沙烏地阿拉伯與俄羅斯兩國延長額外減產措施至今年底因素影響，導致國際油價上漲。依浮動油價調整原則週均價應上漲1.14美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.084元，國內油價依公式計算漲幅為1.19％。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.7元及4.2元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收2.1元及3.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅及第二階段吸收50％調幅合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.9元。

雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.0元及4.6元，國內汽、柴油實際每公升各調降0.3元及0.4元。