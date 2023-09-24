屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，釀9死98傷1失聯的慘劇，而屏二分隊4位英勇的消防員部性命喪火窟，賴清德副總統前往追思會現場與家屬長談約40分鐘，但對媒體一概不發一語。而賴清德在探望屏二分隊陳小隊長時，陳小隊長難掩失去弟兄的情緒，痛哭失聲，連在病房外都聽得見。

賴清德24日特地南下探望明揚國際的傷患與到達追思會現場悼念致哀，不過全程不接受媒體訪問，都是與傷患和家屬對話，他先是到屏東榮總、部立屏東醫院、屏東基度教醫院，再到追思會現場，全部行程大約2小時，就速速離開。

陳小隊長看見賴清德前往後，在病房內與賴清德對談，說到他帶隊出去，4人卻沒一起回來時，痛哭失聲，連在病房外都停得見那斯心裂肺的哭喊。

賴清德在追思會現場與家屬對談約40分鐘，不過走出現場媒體追問「有沒有承諾家屬？」、「會如何改善消防員安全？」、「是否支持他們組成工會？」等問題皆不回答，快步離去。

屏東縣長周春米說，今日賴清德是向消防英雄致意，也分別家屬向表達關心敬意，台灣人很善良，看到現場當天還有上百個員工，確定相關資料是帶著滅火器救火，到現場第一個念頭要救火，救老百姓，非常感人的，請家屬引以為榮，而家屬也非常體諒，只希望藉由這件事，得到檢討，賴也答應會後續進行完整盤點努力，也跟家屬說他們的小孩是最棒的，沒有愧於消防員身分，締造消防員榮耀，完成消防員最神聖任務。