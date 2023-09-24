近年來嘉義市防災士培訓成果及規畫。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市被點名「防災士訓練」有待加強，嘉義市政府今天說明表示，防災士是培訓民間人士對重大天災的防災宣導及救災協助，5年來培訓158位防災士，今年持續辦理，預計再增加107位，累計將有265位防災士成為協防民力。

嘉市府消防局指出，防災士是培養社區民間人士的防災專業，協助社區居民提升防災救災，依據內政部2019年1月9日公布《防災士培訓及認證管理要點》規定，防災士是指參與該要點所定防災士培訓課程，並取得合格認證，自主性協助或辦理防救災宣導、救助工作，非指專業消防人員。

嘉市府表示，嘉義市政府起辦理嘉義市災害防救深耕第3期計畫（深耕計畫），疫情嚴峻期間曾短暫停辦，疫情趨緩後持續辦理，至2022年共培訓158位防災士。

今年持續執行「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」（簡稱強韌計畫），委由國立雲林科技大學辦理防災士培訓，至8月底止已培訓47位，預計11月再培訓60位，累計將有265位防災士共同協力強化嘉義市防救災能力。

此外，2024至2027年會持續配合中央推動強韌計畫，每年持續培訓100名防災士，預估至2027年全市防災士將達665人。

嘉市府表示，屏東明揚國際公司發生重大火警事故，令人備感遺憾，但火警死傷事故與防災士培訓無關。