屏東大火造成多人傷亡，消防員要求組織工會，消防員權益促進會昨赴總統府前，呼籲總統蔡英文及總統參選人，針對消防員組工會及相關權益表態，不要「用殉職換改革」。行政院發言人林子倫今表示，行政院將持續與考試院研商，積極尋求可能的政策方案。

林子倫指出，對於近日屏東大火導致消防隊員不幸殉職的情況，政府了解消防員的心情與訴求，陳建仁第一時間指示內政部、衛福部等各相關部會進駐現場配合救援，昨在立法院專案報告後，也立即趕赴屏東了解救援狀況、探視傷者與慰問罹難者家屬，同時請政委林萬億南下屏東進行跨部會協調，積極協助地方政府救災及善後事宜。

林子倫強調，對於社會各界所提到開放消防員籌組工會一事，因消防隊員具有公務員之身分，相關制度調整需經通盤性考量，行政院將持續與考試院研商，積極尋求可能的政策方案，期盼在兼顧穩定公務體系及提昇消防員權益的情況下，精進對於消防隊員的保障。