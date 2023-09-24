根據肝病防治學術基金會推估，國內脂肪肝人口可能高達600萬人，若置之不理，恐導致肝纖維化、肝硬化，甚至是肝癌。對此，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼分享，可透過4招來改善脂肪肝，包括減重、減少精緻飲食、運動及必要時考慮手術或藥物治療。他呼籲，整天躺著邊滑手機邊吃零食，並不會使脂肪肝獲得好轉，應及早從運動、飲食等多方面著手，才是正確之道。

蔡明劼在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文表示，脂肪肝是因為肝臟積聚過多脂肪所致，但它不只影響肝臟，也跟胰島素阻抗、高血脂、腹部肥胖、高血壓、多囊性卵巢症候群等多種代謝異常有關連性。他並引述2023年《美國肝病研究協會》的脂肪肝治療指引，整理出下列防範脂肪肝的4重點：

1、減重：減重可降低脂肪組織壓力、提升周邊胰島素敏感性，進而減少非酒精性脂肪肝炎的傷害。一般減重3％～5％即可改善脂肪肝；減重10％以上，能改善非酒精性脂肪肝炎及肝硬化。

2、減少精緻飲食：飲食中過高的熱量，尤其是飽和脂肪酸、精製碳水、含糖飲料，最容易造成肥胖和脂肪肝。其中，更要特別小心果糖攝取過量，恐提高脂肪肝、肝炎、肝纖維化的風險，且風險獨立於熱量攝取之外。飲食方面則首推地中海飲食法，在改善脂肪肝的同時，還能促進心血管健康。

3、運動不可忽略：運動對肝臟、心臟的代謝皆有好處，且好處獨立於減重之外。建議一周規律進行至少5次中等強度運動，達到每周150分鐘以上，能預防或改善脂肪肝。

4、其它治療方式：研究顯示減重手術能減去體重達30％，可改善糖尿病、脂肪肝、肝纖維化，也能降低併發症及總死亡率。藥物方面，有些研究顯示瘦瘦針（GLP-1RA）可能對脂肪肝有好處，但尚未核准適應症。

總結來說，蔡明劼提到，改善脂肪肝需從多方面進行，包括減重、調整飲食、增加運動，在必要時考慮手術或藥物治療。最忌整天躺著邊滑手機邊吃零食，應趁早戒除含糖飲料、少吃加工食品、做好運動計畫，才能戰勝脂肪肝。