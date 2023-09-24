據中國人民銀行、國家金融監督管理總局發佈通知，從25日起，銀行將開始下調存量首套的住房商業性個人住房貸款利率。目前多家銀行已發布實施細則，總體調整分為首套房和二套轉首套兩大類。對首套房貸利率調整，客戶將不需要任何操作，銀行將主動批量調整。

這讓房貸族大呼「一直努力提前還貸，現在終於可以喘口氣了」，房貸利率調整後變更為4.3％，本息合計每月能少還超過1000元（人民幣，下同）「相當於天天加個雞腿」。

此前，銀行提前還貸需提前3個月線上申請，至7月時提前還貸的排隊等待時間已經縮短至1個月，未來隨著存量首套房貸利率的調整，提前還貸的壓力將進一步減輕。

據央視財經報導，此次調整範圍為首套住房貸款、二套轉首套，以及公積金組合貸中的商業性個人住房貸款。目前多家銀行已經發布實施細則，對常見問題進行釋疑，目前多家銀行也在手機銀行上線「存量房貸利率調整」服務。

總體調整分為兩類情形，首套房和二套轉首套。對於首套房貸利率調整，客戶將不需要任何操作，銀行將主動批量調整。至於「二套轉首套」的利率調整情況，多家銀行則要求借款人主動向銀行提出申請。