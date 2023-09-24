北市警南港分局一名邱姓女警，遭檢警查出今年4、5月任職中山分局警備隊期間，與詐騙集團成員交往，利用內部資訊系統幫男友查詢他人個資，涉犯洩密、偽造文書罪嫌，新北地檢署22日指揮北市警察局督察室、中山分局、市刑大針對邱女的住處、辦公處所執行搜索，昨日下午移送新北檢，檢察官複訊後今凌晨向法院聲押獲准，市警局立即將邱員依警察人員人事條例予以免職斷然淘汰。

邱女在今年7月調到南港分局防治組，但她仍不改高調作風，每天駕駛賓利車上下班，被同仁私下封為「賓利姊」。前天上午同仁發現她怎麼還沒來上班，正想與她聯絡時，就見到督察室等一群人將邱女帶到辦公室搜索，邱女在住家即遭拘提，並非外傳專案小組外傳侵門踏戶到分局逮人。

29歲邱女家境富裕，自台中私立僑泰高中畢業後考上高雄大學法律系，但她卻棄法從警，警專31期畢業，2014年被派至中山分局長安東路派出所任職，2015年間6月搭乘高鐵，買下3個座位，將鞋子脫掉露出腳趾在座位上自拍引發爭議，2016年間參加BMW車聚結識男子，兩人交往後，曾幫助男友查詢他人個資。

警方表示，邱女平時就遲到早退，工作態度不良，從派出所調往警備隊後，幫男友查詢個資，今年7月再遭調整至郊區南港分局，近來常與男友前往新北市不良場所，與幫派份子同進同出，北市警局督察室報請新北地檢署指揮偵辦，昨依法送辦，後續將追查是否觸犯圖利罪嫌。

北市警局表示，邱女因嚴重影響警譽，依警察人員人事條例將她免職。警方強調，針對員警違法違紀案件，會主動調查、依法嚴處，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場，以及「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度，適時汰除不適任員警，展現淨化團隊決心，以維警譽。