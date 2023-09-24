納戈爾諾．卡拉巴赫亞美尼亞裔領導人今天表示，他們與亞塞拜然的停火協議正在執行當中，人道物資運送和傷患撤離工作也在進行。（圖／路透社）

納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）亞美尼亞裔領導人今天表示，他們與亞塞拜然的停火協議正在執行當中，人道物資運送和傷患撤離工作也在進行。

路透社報導，3天前，亞塞拜然為奪回納卡區展開24小時攻擊，後來在俄羅斯斡旋下，亞塞拜然停止閃電攻擊，納卡區分離主義分子昨天也同意放下武器，作為停火計畫的一環。

納卡區亞美尼亞裔人士並於今天稍早在蘇沙（Shusha）與亞塞拜然官員舉行另一輪會談。

納卡區亞美尼亞裔人士在聲明中表示，9月24日之前恢復電力供應的工作也在進行中，聲明中還提到有關納卡區及其12萬亞美尼亞裔居民未來的「政治磋商」。

俄羅斯國防部表示，根據停火協議，亞美尼亞裔分離派人士已開始向亞塞拜然移交武器，其中包括800多枝槍和6輛裝甲車。

亞塞拜然數月以來等同封鎖納卡區，造成當地亞美尼亞裔居民嚴重缺乏食品和燃料。紅十字國際委員會（ICRC）一支援助車隊今天駛入納卡區，這是亞塞拜然進攻以來第1支援助車隊。

紅十字國際委員會在後來的聲明中表示，車隊已沿著拉欽（Lachin）走廊運送了近70噸人道物資，包括麵粉、鹽和葵花籽油。拉欽走廊是連接亞美尼亞和納卡區的唯一公路。

紅十字國際委員會一個團隊也對在戰事中受傷的17人進行了醫療後送。

另外，俄羅斯表示已向納卡區運送超過50公噸的糧食和其他援助物資。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1120924