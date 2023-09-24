近日微信又因為佔用手機儲存空間過大上了熱搜。有大陸網友抱怨，自己一隻512G容量的手機，微信就占了107G的存儲空間而引起網友共鳴熱議。事實上，這並不是微信第一次因為儲存空間的問題登上熱搜。

更有網友在熱搜詞條下咆哮說，一打開微信，就被提示「記憶體不夠請清理後再使用」；等到要找文件的時候，卻又彈出「對不起已過期被清理」。讓不少網友吐槽微信太難伺候，找文件已過期，一看記憶體卻佔30G。

9月23日一條「＃微信佔用了我100多G的記憶體＃」的話題登上熱搜第一，單日閱讀量破4.7億。有位大陸網友曬出自己512G的手機中，微信佔用了107G的儲存空間而引起關注。

實際上，早在今年5月，微信就因「吃記憶體」的問題衝上熱搜第一，被批評為「記憶體刺客」，凸顯微信吃記憶體的問題已是使用者的長久問題。在該評論區中也有網友表示，明明叫「微信」，卻像巨無霸一樣佔據手機的存儲空間。就算換了1T的手機，微信的存儲空間占比也會跟著水漲船高。

根據「津雲」統計，通過多個使用者的存儲資訊截圖計算，微信所占記憶體空間中，聊天記錄占比在75至95％之間，大部分儲存空間都是在給聊天記錄騰地方。