李政宰出席GUCCI 2024春夏系列大秀，面對媒體稱讚仍會露出害羞表情。（GUCCI提供／林欣儀米蘭傳真）

茱莉亞·羅勃茲秀後在後台對Sabato De Sarno説，「這就是我想像中的時裝秀。（GUCCI提供／林欣儀米蘭傳真）

GUCCI 2024春夏系列。（GUCCI提供／林欣儀米蘭傳真）

未來品牌代表色可能要從古馳綠轉變為古馳紅。（GUCCI提供／林欣儀米蘭傳真）

GUCCI 2024春夏系列服裝輪廓偏保守，不過仍有不少綴有水晶的造型。（GUCCI提供／林欣儀米蘭傳真）

GUCCI 2024春夏系列包款。（GUCCI提供／林欣儀米蘭傳真）

GUCCI 2024春夏系列包款。（GUCCI提供／林欣儀米蘭傳真）

GUCCI 2024春夏系列鞋款。（GUCCI提供／林欣儀米蘭傳真）

近日米蘭氣候不穩，GUCCI在22日舉行大秀前臨時更改秀場，卻不影響Sabato De Sarno交出一張亮眼的成績單，更不影響各國明星為他齊聚一堂，本次大秀星光熠熠金馬影帝張震、韓國李政宰、NewJeans Hanni、海莉·貝利（Halle Bailey）、三吉彩花、萊恩葛斯林等人都現身力挺，就連奧斯卡影后茱莉亞·羅勃茲，以及品牌創意總監的前任工作夥伴Valentino 現任總監Pier Paolo Piccioli，也牽著自家的狗狗共襄盛舉，並在秀後至後台擁抱、讚賞他，讓Sabato眼含淚光，並在和父母擁抱時最終潸然泪下。

此次大秀以「Gucci Ancora」為主軸，其中「Ancora」在義大利文裡有「再一次」之意，因此本次的主軸便是希望能夠讓大眾重新愛上GUCCI，或許也正是如此，在本次大秀當中可見到共三位設計師的身影，Tom Ford的性感、Alessandro Michele的復古，而現任總監Sabato本人的設計語彙，在本次大秀上並未能清楚看見，反倒是融入品牌創意總監本人過往的職涯經驗，也因此揉合出更具實用、實穿性的單品，這或許也是在疫後消費者購物追求保值、經典、低調耐看等需求的解法的現在，為品牌業績增添買氣的做法。

飾品方面為品牌日前推出的首飾系列，該系列單品以1960年代推出的「GUCCI Marina Chain」為靈感，將該系列最經典的「龍蝦鎖」保留，將其放大成為更具份量的單品;包款方面則以經典的賈姬包、竹節包為基底，將其換上不同材質的漆皮打造全新風格;另外從品牌在秀前釋出的各式廣告、大秀主題色等均可發現，過去大眾熟知的古馳綠即將風雲變色，變成時髦成穩的胭脂色。雖有部分時尚界人士認為本季大秀有些乏味，但時尚品牌的轉變不可能一簇集成，市場買不買單我們仍可在旁觀望。