李政宰出席GUCCI 2024春夏系列大秀，面對媒體稱讚仍會露出害羞表情。（GUCCI提供／林欣儀米蘭傳真）
李政宰出席GUCCI 2024春夏系列大秀，面對媒體稱讚仍會露出害羞表情。（GUCCI提供／林欣儀米蘭傳真）
茱莉亞·羅勃茲秀後在後台對Sabato De Sarno説，「這就是我想像中的時裝秀。（GUCCI提供／林欣儀米蘭傳真）
茱莉亞·羅勃茲秀後在後台對Sabato De Sarno説，「這就是我想像中的時裝秀。（GUCCI提供／林欣儀米蘭傳真）
GUCCI 2024春夏系列。（GUCCI提供／林欣儀米蘭傳真） 
GUCCI 2024春夏系列。（GUCCI提供／林欣儀米蘭傳真） 
未來品牌代表色可能要從古馳綠轉變為古馳紅。（GUCCI提供／林欣儀米蘭傳真）
未來品牌代表色可能要從古馳綠轉變為古馳紅。（GUCCI提供／林欣儀米蘭傳真）
GUCCI 2024春夏系列服裝輪廓偏保守，不過仍有不少綴有水晶的造型。（GUCCI提供／林欣儀米蘭傳真）
GUCCI 2024春夏系列服裝輪廓偏保守，不過仍有不少綴有水晶的造型。（GUCCI提供／林欣儀米蘭傳真）
GUCCI 2024春夏系列包款。（GUCCI提供／林欣儀米蘭傳真） 
GUCCI 2024春夏系列包款。（GUCCI提供／林欣儀米蘭傳真） 
GUCCI 2024春夏系列包款。（GUCCI提供／林欣儀米蘭傳真） 
GUCCI 2024春夏系列包款。（GUCCI提供／林欣儀米蘭傳真） 
GUCCI 2024春夏系列鞋款。（GUCCI提供／林欣儀米蘭傳真）
GUCCI 2024春夏系列鞋款。（GUCCI提供／林欣儀米蘭傳真）

近日米蘭氣候不穩，GUCCI在22日舉行大秀前臨時更改秀場，卻不影響Sabato De Sarno交出一張亮眼的成績單，更不影響各國明星為他齊聚一堂，本次大秀星光熠熠金馬影帝張震、韓國李政宰、NewJeans Hanni、海莉·貝利（Halle Bailey）、三吉彩花、萊恩葛斯林等人都現身力挺，就連奧斯卡影后茱莉亞·羅勃茲，以及品牌創意總監的前任工作夥伴Valentino 現任總監Pier Paolo Piccioli，也牽著自家的狗狗共襄盛舉，並在秀後至後台擁抱、讚賞他，讓Sabato眼含淚光，並在和父母擁抱時最終潸然泪下。

此次大秀以「Gucci Ancora」為主軸，其中「Ancora」在義大利文裡有「再一次」之意，因此本次的主軸便是希望能夠讓大眾重新愛上GUCCI，或許也正是如此，在本次大秀當中可見到共三位設計師的身影，Tom Ford的性感、Alessandro Michele的復古，而現任總監Sabato本人的設計語彙，在本次大秀上並未能清楚看見，反倒是融入品牌創意總監本人過往的職涯經驗，也因此揉合出更具實用、實穿性的單品，這或許也是在疫後消費者購物追求保值、經典、低調耐看等需求的解法的現在，為品牌業績增添買氣的做法。

飾品方面為品牌日前推出的首飾系列，該系列單品以1960年代推出的「GUCCI Marina Chain」為靈感，將該系列最經典的「龍蝦鎖」保留，將其放大成為更具份量的單品;包款方面則以經典的賈姬包、竹節包為基底，將其換上不同材質的漆皮打造全新風格;另外從品牌在秀前釋出的各式廣告、大秀主題色等均可發現，過去大眾熟知的古馳綠即將風雲變色，變成時髦成穩的胭脂色。雖有部分時尚界人士認為本季大秀有些乏味，但時尚品牌的轉變不可能一簇集成，市場買不買單我們仍可在旁觀望。

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#GUCCI # 米蘭時裝周 # 張震 #李政宰 #NewJeans