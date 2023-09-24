杭州亞運開幕式昨晚舉行，運動員進場後登場的表演節目，既浪漫又古典的意象令人印象深刻。從事文藝演出多年的台青楊品驊獲邀進場觀賞後表示，中國大陸近幾年幾場大型國際賽事舉辦下來，將高科技融入大場地的技術愈發熟練，但大陸不光擅長於「人海戰術」的表演，細節中也呈現滿滿的中華傳統文化和大國氣勢。

在運動員入場時，地板螢幕上勾勒出寓意團結與友善的團扇造型，各式各樣的江南元素一一浮現，包括「梅蘭竹菊」的主題之窗，盡展典雅、吉祥之意，書法字體雋永飄逸。

楊品驊觀察，開幕式文化演出的部分，有很多杭州相關的元素，特別能呈現出杭州的風雅，令人聯想到「上有天堂、下有蘇杭」，「煙雨染江南，水墨入詩畫。國風男子揮毫作畫，繪就山水畫卷；女子清雅雋秀，在水墨畫上起舞。風雅錢塘盡展眼前，江南憶，最憶是杭州。」

楊品驊說，令他印象最深刻的一幕是，一幅畫投影在大屏幕上，用山水畫技法加上一點彩墨，然後把各國的地標、圖騰，包括新加坡的魚尾獅、伊斯蘭國家的清真寺等，串聯成長長的卷軸，不斷往前推移，「充分展現舉辦亞運這類國際賽事，要突顯彼此交往交流的意象。通過中國風的手法展現包容性，展現東道主的大國風範。」

由於楊品驊也現場觀看過2022北京冬奧開幕式，他比較，冬奧開幕表演體現很多冰雪文化的內容，具備北方大氣的張力，「相較於蘇杭的江南文化，亞運更著重詩詞意境的細膩流動，兩者各擅勝場。」

至於表演場地中的高科技運用，楊品驊認為，杭州亞運比北京冬奧會還要更加突出，「尤其是聲、光、電等特效互動，尤其是電視直播的效果，都比以往更加精湛。」他觀察，大陸2008年舉辦北京奧運、由張藝謀導演開幕式表演，給大家留下表演人數眾多、服裝華麗、火炬手吊鋼絲的深刻印象，「這屆杭州亞運做出突破，使用3D全息投影、電子煙火等方式，更突顯綠色環保理念。」

楊品華長年從事兩岸文化交流活動和大型演出，舞蹈編排一直是其強項。大陸近年來舉辦國際賽事，各種開幕式表演看下來，有哪些他山之石可以攻錯？

楊品驊直言，台灣舉辦活動的場地面積不大，受制於舞台空間有限，有些想法無法展現。他之前帶國外演出團隊進到北京「水立方」，看到滿地鋪開的LED螢幕，「這只是硬體設備，如何達到演員、技術以及你想要投射的文化符號能夠三者合一，這是我們需要去學習的，讓想象力自由揮灑。」

楊品驊觀察，大陸具有面積龐大展館、大量優秀演員的優勢，可令現場觀眾享受震撼的視覺效果，但是這並不代表沒有細節，「當導播把8K超高清鏡頭切到單一的演員身上，演員的動作、表情，包括妝髮和服飾，電視與手機觀眾也可以看得很清楚。通過技術的進步，大陸在這方面越做越好，值得借鏡。」