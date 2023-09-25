「洛杉磯時報」報導，美國劇作家協會和好萊塢幾家主要製片廠快要達成協議，可望終結145天的罷工行動。

報導指出，知情人士透露，今天上午開始的協商會議上，雙方律師已經針對可能達成的協議，在細節上討價還價。不過一直到今天晚間，雙方仍然尚未宣布達成協議。

雙方對外發出共同聲明表示，24日將持續協商。報導指出，製片廠方面的消息來源稱，雙方有可能在24日達成協議。

美國劇作家協會（Writers Guild of America, WGA）的談判委員今天透過電子郵件向成員表示：「當我們努力為作家爭取最好的條件時，感謝你們持續不斷的鼓勵。」

劇作家協會與好萊塢主要製片廠從20日一連4天展開談判，4家製片廠的負責人親自出席。

好萊塢現正面臨編劇、演員雙重罷工，電視和電影拍攝停擺。就算製片廠與劇作家達成協議，這些大型娛樂公司仍然必須把焦點轉向「演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」（SAG-AFTRA）的談判上。

演員工會擁有16萬名會員，5月劇作家開始罷工之後，演員工會隨後在7月加入罷工行列。

「洛杉磯時報」報導，隨著罷工天數拉長，勞資雙方都面臨巨大壓力，許多娛樂產業的工作者，勉強支付房租與帳單，有些人無法負擔而搬到外州。大型製片廠也開始感受到影視作品停拍的財務壓力，把重心轉向運動賽事轉播、無劇本的節目。（編輯：陳承功）1120924