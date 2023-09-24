特地穿著漢服來參與活動的簡姓民眾表示，她得知現場有免費和服體驗，她特地穿著漢服來PK，與欒樹比美。（湖埔社大提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣溪湖鎮東螺溪旁種有台灣欒樹，每年花期都會出現秋季限定的黃金雨美景，儘管面臨樹瘟挑戰，但「東螺溪戀戀欒樹節」仍吸引大批民眾朝聖。（湖埔社大提供／吳建輝彰化傳真）

主辦方還請來東螺溪守護神 「雷神」到場，守護在場民眾，豐富的市集與體驗活動，喚起民眾對於環境永續與生態保育的重視。（湖埔社大提供／吳建輝彰化傳真）

每年秋季是台灣欒樹開花季節，彰化縣溪湖鎮第6屆「2023東螺溪戀戀欒樹節」今天熱鬧登場，今年以「雷神童玩趣」規畫5大主題區，有民眾穿著漢服現身與欒樹比美，主辦方還請來東螺溪守護神 「雷神」到場，守護在場民眾，豐富的市集與體驗活動，喚起民眾對於環境永續與生態保育的重視。

彰化縣溪湖鎮東螺溪旁種有台灣欒樹，北岸兩側種植約200顆，形成將近1.5公里長的台灣欒樹隧道，每年花期都會出現秋季限定的黃金雨美景，儘管面臨樹瘟挑戰，但「東螺溪戀戀欒樹節」仍吸引大批民眾朝聖。

戀戀欒樹節主辦人湖埔社區大學執行長林淑玲表示，今年欒樹節以「雷神童玩趣」為主題，民眾穿著和服漫步在黃花隧道，現場還有上百結合美食、文創、在地伴手禮等豐富攤位，更將在地「震福宮」主祀雷神請到活動現場，民眾可以擲筊求「雷神小神斧」鑰匙圈，將好運帶回家。

林淑玲說，今年東螺溪欒樹節規畫5大主題區，包括「翻轉東螺溪陀螺秀」、「東螺溪遊記桌遊」「擲筊雷神小神斧」、「古早味童玩趣」及「和服泡泡派對」，陀螺爺爺賴三義也到現場帶領民眾打陀螺，還有多達40種的童玩可玩。

特地穿著漢服來參與活動的簡姓民眾表示，她得知現場有免費和服體驗，她特地穿著漢服來PK，與欒樹比美，她認為在地的活動非常有趣，特地打扮來讓活動現場更豐富。

林淑玲說，舉辦戀戀東螺溪活動不僅是為了吸引民眾到訪，活絡當地經濟，更重要的是希望喚起民眾對於環境的愛護、對東螺溪的保育，近年在縣長王惠美積極建設下，爭取到7.65億元經費，投入東螺溪的整治，再造8.3公里水岸綠廊。

林淑玲還說，東螺溪在湖埔社區大學志工隊長年營造維護下，展現出生態多樣性，透過公私協力，為社區居民打造一個休憩好空間，因此希望藉著更多人參與活動，讓環境保護觀念更深植人心。