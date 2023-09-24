新竹湖口營區舉辦「國防知性之旅」活動，阿帕契直升戰展演現高潮。（羅浚濱攝）

新竹湖口營區舉辦「國防知性之旅」活動，阿帕契直升戰展演現高潮。（羅浚濱攝）

新竹湖口營區睽違9年舉辦「112年國防知性之旅」活動，民眾進場全部採用接駁方式，軍方安排的7處接駁站大排長龍，傳出軍方和警方因排隊動線等問題發生爭吵，有50台接駁車一度塞在營區內，上午湧入超過3萬名民眾，阿帕契攻擊直升機戰力展演現高潮，讓觀賞民眾都相當興奮。

湖口基地營區開放活動，靜態展式新式武器和體驗活動，都吸引民眾參觀和體驗，三軍娃娃熱舞先開場表演，緊接著三軍樂儀隊、戰鼓演及領唱國歌後，由空軍幻象2000-5戰機衝場，接著憲兵快速反應連重型機車表演。

六軍團參謀長尹昌榮表示，操演重頭戲就是地空整體作戰，地面部隊利用無人機掌握情報、偵蒐，磨練部隊指揮管制能力及和後兵部隊火力支援協調，地面部隊與空中部隊協同作戰，磨練部隊適應戰場環境。

靜態裝備現役精銳武器陳列國人面前，結合園遊會、人才招募和社團活動成果表演，盼透過靜態裝備陳展與動態操演，增進與民眾互動，建立全民國防理念，讓民眾了解國軍裝備，加入國軍、壯大國軍。

尹昌榮說，面對中共威脅，國軍隨時好備戰，備戰不求戰，敵之不來，恃吾有以待也，國軍已做好最佳準備，特別邀請新竹縣政府合作，讓活動運行順暢，也邀請高中職校師生參加，希望凝聚全民國防教育理念。

在陸航空中分列式後，阿帕契攻擊直升機進行爬升、迴旋及倒飛等戰力展示，隨後由無人機偵搜，阿帕契展開攻擊，進行地空整體作戰和戰技操演，讓民眾們大呼過癮。

由於湖口營區周邊道路實施交通管制，除住戶及持有通行證外，禁止汽車及機車進入，民眾只能搭免費接駁車可入營，陸軍第六軍團設7個接駁站，調派220輛遊覽車接駁民眾，有民眾說7點多在湖口站接駁點排隊，進入營區已10點多，阿帕契已開始進場了。

今日的營區開放活動，是陸軍與新竹縣政府共同舉辦，無論國軍或新竹縣警方，都希望能將活動順利舉行。今日天氣炎熱且任務繁瑣，導致現場工作人員與警方，因求好心切而發生言語上的爭論，對此，本部即刻調整現場工作人員任務，並與警局相關人員致歉，而警方也表達能夠理解。雙方持續努力為疏運交通全力以赴。