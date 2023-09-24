柳營區長顏文穗（右一）感謝在地深耕企業台昌樹脂企業擔任公益行善領頭羊。（張毓翎攝）

中秋佳節將至，但社會上相對弱勢的家庭，往往受限於經濟或特殊狀況而無法歡喜過節，需要社會各界挹注資源關懷，今年柳營區公所引介企業捐贈資源，24日在公所後方停車廣場舉辦餐會，邀請近百戶低收入戶、中低收入戶、邊緣戶一同饗宴，並捐贈禮盒、物資送溫情。

柳營區公所今天舉辦關懷弱勢餐會，引介在地企業台昌樹脂及合作廠商捐贈經費45萬元、柳營奇美醫院及容愛協會聯袂捐贈100份奶粉包，以及善心人士前合作金庫協理杜佩瑾捐贈30箱文旦等響應參與。

區公所還準備15份摸彩品，包含3輛腳踏車、電風扇等禮品，讓參與餐會的民眾抽獎，台南市議員蔡育輝特別贊助2包紅包，台南市長黃偉哲夫人劉育菁也到場致意。

柳營區長顏文穗表示，感謝在地深耕企業台昌樹脂企業擔任公益行善領頭羊，邀集合作企業超過50家捐贈完成善舉，所捐善款將逐步分眾關懷受益，透過公開活動傳達參加族群，在中秋佳節前，讓弱勢家庭感受到社會溫暖。