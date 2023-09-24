民眾在「黑色家族」社群PO出嘉義市某KTV鬥毆。（民眾提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市友愛路某KTV今天清晨5時許發生群毆亂鬥，有6名男子圍毆1名許姓男子，甚至用空氣槍狂K他頭破血流，現場鮮血淋漓，警方6小時內逮捕6嫌到案，初步調查，疑似酒後起爭執惹事，全案依傷害、恐嚇、聚眾鬥毆、妨害秩序等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

民眾在「黑色家族」投稿社群PO文，指稱今天清晨5時許友愛路KTV大廳有眾聚鬥毆，警方獲報，立即啟動快打警力，到場發現1名男子受傷倒地，立即送醫治療，並調閱現場監視影像，循線追查周姓犯嫌等6人到案，並查扣空氣槍1支。

警方調查，犯嫌有31歲周姓男子、23歲陳姓男子、22歲江姓男子、15歲賴姓少年及2名男子等6人，周嫌、陳嫌及江嫌各有毒品、組織犯罪、殺人未遂、槍砲彈藥刀械條例等前科，雙方因酒後互看不順眼，而發生口角，許姓男子被打傷倒地，目前送醫治療中。

嘉義市警一分局表示，對於不法暴力份子，一定嚴辦到底，絕不寬貸，以維持社會治安，保障民眾安全。

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