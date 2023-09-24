EXO SUHO進場後便被秀內的高科技、烏托邦式的秀場裝置吸引。(CFP)

時尚品牌BOSS在米蘭時間22日晚間舉行2024春夏系列大秀，品牌大使李敏鎬一到現場就立即面對四面八方的粉絲進行粉絲服務，在拍完背板完成階段性任務後，又接續粉絲服務、拍照、簽名來者不拒，把「寵粉無極限」體現到極致。

粉絲雖在當下得到滿足，但在場受邀的各國媒體、品牌VIP等卻在秀前 被擠在入口處，當時由於不知道哪個環節出了問題，不少時尚KOL乘坐品牌包下的車款來到秀場，也同樣被擠在入口動彈不得，據消息指出就連品牌總部的人都無法一開始也無法順利入場，更可怕的是由於一開始粉絲等候的區域並未特別維安，有部分粉絲一看到保母車到達，便衝入車陣之中，「惡夢」、「混亂」、「這根本是個笑話」，是被卡在人群中的各國人士對於該秀最一開始的評價，不過幸好本季的服裝並未像秀前的各式安排如此災難。

本次大秀以「CorpCore」為主題，將秀場幻化為一個科技烏托邦，場內可見鬱鬱蔥蔥的辦公空間，能受別人臉、手勢，甚至在對話中記錄人類的情緒表情的世界上最先進的機器人Sophia 有穿插其中，有趣的現場環境讓韓男團EXO隊長SUHO，忍不住與秀場裝置自拍，露出男孩看到新玩具的神情。 服裝方面本季打破傳統的服裝規則，將傳統的辦公室套裝融入鋼筆、資料夾等辦公用品，服裝輪廓上也別具巧思，解構性的服裝設計讓本該無聊、沈默的職場裝扮，注入一股新活力;配件方面秀上一款可放入雨傘的手提包，十分適合多雨的台灣、可放入平板電腦、記事本的皮革配件，也十分實用，整體而言是個實穿、時髦的一季。