台中市衛生局針對登革熱確診病例住家、工作地的環境都會展開噴藥防治。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

全台登革熱疫情持續蔓延，本土病例數突破9000例，重症累計53例、14例死亡；對此防疫專家、中華民國防疫學會理事長王任賢直指，登革熱防治首重孳生源清除，唯在罰責上違反病媒蚊孳生源清除、規避化學防治罰款前者最重罰1萬5000元、後者30萬元，恐誤導防治重點。

台灣登革熱疫情嚴峻，根據疾管署統計截至9月21日全台累計有9380例本地病例，是近10年第2高，且已造成14例死亡；日前疾管署副署長羅一鈞更進駐南部疫情重災區指揮應變。王任賢分析今年疫情大流行，和施政者大意、基層公衛人員沒經驗有很大關係，加上目前的罰則似乎不夠嚴格，使得部分居民不願意配合防疫工作。

王任賢說，孳生源可能在無法想像的地方，像是藏在水表裏的積水，並重提2019年7月間高雄疫情大爆發時，當時市長韓國瑜爬上樹查樹洞有無積水？是正確，絕非網民稱的「爛瑜衝樹」。

至於罰責部分，他表示，依傳染病防治法，如經查獲積水容器有孑孓，最高可處1萬5000元罰鍰，至於不配合居家或家戶內噴藥化學防治，若有拒絕、規避或妨礙防治，最高可處30萬元罰鍰；兩者差距15倍，易造成民眾防治搞錯重點。

台中市衛生局也公布目前，有關未配合辦理孳生源清除裁罰案件累計5件，裁罰金額每件3000元；另針對拒絕規避戶內防治共3件，已依法裁罰每件6萬元；衛生局也說明，在孳生源清除部分，一定嚴格執行只要發現孑孓一定開罰。