10月29日前買SNICKERS全系列品項任兩件，有機會抽iPhone 14 Pro。 （SNICKERS提供／朱世凱台北傳真）

下個月迎來萬聖節，看好零嘴需求上升，巧克力品牌搭上熱潮推好康，包括順應節日推出結合南瓜的新品，或是抽iPhone等好禮刺激買氣，讓喜歡濃郁巧克力香，或是不愛太甜的消費者都有了更多新選擇。

SNICKERS（士力架）近日推飢餓喪屍測驗及AR濾鏡，聯手創作歌手高爾宣、啦啦隊女神林襄還有人氣YouTuber韓勾ㄟ金針菇，創意呈現品牌最新活動「SNICKERS飢餓喪屍好有型創意PK大賽」，參與創意喪屍照PK大賽就有機會把大獎帶回家，即起至10月29日，完成飢餓喪屍心理測驗，上傳創意喪屍照至活動頁面並完成指定步驟，贏得票選大獎就可獲得五福旅遊電子即享劵（價值8000元，共3名），二獎可獲得三星Bud 2 藍芽無線耳機（價值約4990元，共5名）。

10月29日前，於全台可開立發票之通路購買SNICKERS全系列品項任兩件，憑購物發票登錄活動網站並登錄發票成功，即可參加活動抽獎。 限量抽出Apple iPhone 14 Pro 256GB 1名、ezfly易飛網好禮即享劵電子禮劵一萬元8名等。

77乳加則與代言人Lulu黃路梓茵合作推運用秋日食材打造的全新口味乳加，包括「香栗可可乳加」、「焦糖地瓜乳加」、「南瓜歐蕾乳加」三款聯名新品，有栗子的甘香、地瓜的清香點綴上焦糖香氣、南瓜歐蕾的溫和甜潤，以經典巧克力披覆牛軋的夾心乳加形象承載全新風味。

另品牌看好越來越多人喜歡高濃度巧克力，77乳加推出「70％極濃黑巧乳加」使用70％香濃迦納可可與在地花生交織出微甜微苦的巧克力香。如果喜歡更濃郁的堅果風味與咀嚼口感，也有「綜合堅果乳加」，經典奶香牛軋中有花生、杏仁、腰果、核桃與蔓越莓乾，帶來更多層次的口感與多種堅果營養。