雲林縣台西鄉五星級公共友善廁所，外型獨特成為打卡景點。（張朝欣攝）

雲林縣政府為推動「台61幸福公路」，爭取經費在台西鄉安西府規畫「台西五條港休息軸帶營造計畫」，其中包括1座造價1300萬元的公共友善廁所，24日正式啟用，上揚的曲面中空屋頂有利通風減少異味，不過民眾發現，遠遠望去外觀有點像「坐式馬桶」，也有民眾認為缺少海洋元素，希望日後能加以改善。

「雲林台61幸福公路」規畫休息軸帶，其中台西鄉以安西府為據點，興建1座公共友善廁所，並綠化周邊環境與停車位，總經費2690萬5000元，24日由雲林縣長張麗善主持啟用典禮，配合「中秋迎新嘉年華、攜手新住民、幸福耀雲林」活動，吸引上千民眾前來提前歡度中秋佳節。

張麗善表示，五星級的友善公共廁所造價逾千萬元，與香火鼎盛的台西地方信仰中心安西府結合，透過台61線幸福公路計畫，打造1處「類休息站」的休憩空間，民眾可在此參拜、休息、如廁，順道參訪台西海螺地標、台西中山老街，感受在地豐富的人文風情。

張麗善說，之前台61線沿線沒有公廁與休息站，縣府先爭取在口湖鄉設立全台首處休息站，台西公共友善廁所啟用後，遊客下台61線台西交流道，2分鐘便可抵達，非常方便。未來還會持續打造更多休息軸帶，連結雲林沿海麥寮、四湖等鄉鎮，促進沿海地區整體發展。

民眾指出，造價上千萬元的公共友善廁所，看起來相當明亮，曲線中空屋頂有其特色，不過愈看愈像「大型坐式馬桶」，希望此座公廁能吸引旅遊人潮，帶動周邊商店街的生意。