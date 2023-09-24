蘋果近期推出新一代iPhone 15系列，引發果粉爭相搶購，然而一名科技YouTuber進行拍照、錄影實測時，iPhone 15 Pro Max在16分鐘就出現過熱、卡頓的情況；另外，亦有大陸手機網紅對iPhone 15進行使用中溫度測量，iPhone 15 Pro狂飆超過48度，讓他直言有點失望。

YouTuber蘋果爹近日發布最新iPhone 15實測影片，針對手機的拍照、攝影等功能進行評比，他在影片透露，拍攝當天相當炎熱、地點又選在頂樓，在測試iPhone14 Pro Max、iPhone15 Plus、iPhone15 Pro Max三台手機時，因為拍攝多張照片、影片，各種模式也都有開啟，結果導致手機出現發熱情況。

然而iPhone14 Pro Max、iPhone15 Plus在機體溫度相當高的情況下，依然可以正常運作，但iPhone15 Pro Max卻在測試進行到第16分鐘時，不但機身溫度飆升、錄影時還出現卡頓情況，蘋果爹擔心後續無法完成影片拍攝作業、又怕把手機晶片燒壞，只能緊急中斷該測試。

另外，大陸科技網紅極客灣Geekerwan也在YouTube上公布iPhone15系列相關的實測結果，發現使用A17 Pro晶片功耗相當大，或許MacBook使用起來沒問題，但對於iPhone手機的壓力無疑是相當大，「性能超強、功耗也相當強」。

另在手機溫度上，極客灣也使用iPhone15試跑知名3D動作手游，結果iPhone15 Pro出現48.1度的高溫，他不禁直言，「讓人有點失望，散熱還是原來的味道、原來的配方」。最後在手機續航能力上，得到的數據為iPhone15、iPhone15 Pro都較上一代iPhone14系列退步，反而是iPhone15 Plus續航力相當好，遠遠超越了iPhone15 Pro Max。