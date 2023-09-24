老翁車輛滑行數十公尺最後撞進火車站。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

70歲徐姓老翁23日中午12點多，將車輛停放在苗栗縣後龍鎮苗8線1處緩斜坡，但他未將車輛停妥，導致車輛滑行，撞擊進苗栗縣歷史建築大山火車站，造成車站屋簷外柱斷裂，所幸未釀成人員傷亡。

苗栗大山火車站日治時期建築，少數僅存的和洋風半木構造式樣車站建築，2005年被登錄為苗栗縣歷史建築，2019年曾遭小貨車撞進站內木造候車大廳，不料，23日又遭1輛轎車滑行撞斷1根柱子，台鐵局目前也將受損的梁柱納入修復計畫之中。

竹南警察分局表示，員警到場發現徐翁的車輛碰撞大山火車站外柱，經了解，該車站位於後龍鎮內的苗8線旁，前方為1緩斜坡，徐翁當時剛下車，其車輛突然往車站方向滑行，並撞擊大山火車站屋簷下的外柱。

根據監視器畫面，事發當時徐翁發現車輛往前滑行，試圖衝到車前阻擋，但力氣不足，車輛也不停向前滑動，最後撞斷火車站柱子。也因該案非屬行駛狀態，不屬於車禍，後續由車站人員與駕駛進行協調。台鐵局目前也與肇事的70歲徐姓車主達成雙方和解。

竹南警察分局提醒駕駛，車輛停放時，應注意煞車是否確實拉起，並注意停放路段是否安全無虞，以避免突發狀況，防止事故發生，保障行車安全。