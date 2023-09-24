土城警分局金城派出所警員於日前巡邏勤務時，接獲民眾報案稱有人暈倒，到達現場後發現一名長者在屋內暈倒，警方立即撥打119並聽從其指示實施CPR直至消防隊抵達現場接手，所幸該名長者最終恢復心跳，送往醫院救治。土城警分局呼籲，若民眾遇到身體不適之病患，切勿驚慌，可趕緊撥打119或110尋求協助。

金城派出所於12日晚間巡邏時接獲報案，稱土城區延安街35巷15號1樓有人暈倒需要協助，員警立即到達現場見一名長者倒臥家中浴室且臉色蒼白，員警立即撥打119專線，並聽從119電話中指示，操作CPR直至消防隊到場接手，在警消接續努力下最終恢復心跳，送往醫院救治。

經詢得知，這名長者平時身體就不是很好，今日家人在客廳突然聽到「碰」一聲，趕緊至廁所查看情況，便發現臥倒在地上，所幸員警及時到達協助實施CPR，才讓這名長者能平安送醫，對於警消積極且快速的協助十分感謝。