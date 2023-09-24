屏東科技園區工廠發生爆炸意外，造成多名消防人員不幸殉職，長期深耕屏東的環球購物中心屏東市捐款30萬元給屏東縣社會救助金專戶「0922火災爆炸災害捐助警消人員」，期望能協助救災及撫慰家屬，幫助度過艱難時刻。

環球購物中心屏東市深耕在地達12年，對於發生大火災害，深感遺憾，期望善盡企業之力，傳遞對於在地的關懷與支持，也希望藉此拋磚引玉，一起攜手提供更多支援，為屏東加油。

屏東縣政府也表示，社會處官網已分別設立「0922火災爆炸災害捐款」、「0922火災爆炸災害指定捐助警消人員」專區，提供信用卡、超商和銀行或郵局實體自動櫃員機等方式。

選擇臨櫃匯款：

銀行：台灣銀行屏東分行帳號：017000000000

戶名：屏東縣縣庫存款戶

請在備註註明「0922火災爆炸事件捐款」或「0922火災爆炸事件捐助警消人員」。

線上捐款：

可到「0922火災爆炸事件捐款」或「0922火災爆炸事件指定捐助警消人員」專案頁面操作。