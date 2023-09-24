身邊有脾氣嗆辣的女人嗎，別急著跟她們畫清界線！《搜狐網》分析，屬牛、虎、猴、羊的烈性女人，雖然盛氣凌人，其實很好相處，也挺有福氣的。跟她們認真來往，絕對沾光得到好處，運氣也會跟著越來越好。

生肖牛

牛年出生的女性非常固執，總是按照自己的節奏生活，不會輕易改變，充滿個性的她們，不會被別人忽視， 在相親市場上很受歡迎， 她們會選擇最適合自己的人，婚後則會很有責任感， 讓伴侶越來越有福氣。

生肖虎

屬虎的女人具有競爭力，不會輕易屈服，比男人更有決心。 賺錢需要耐心和毅力。 屬虎的女人雖然脾氣不好，但是命旺能夠聚財，做生意一定會更上層樓。 因此無論嫁給誰，將來都會變得富有。

生肖猴

猴年出生的女性比較任性， 遇到不滿意的事情時，會表達出所有的情緒，雖然脾氣不好，但是真好人， 夫妻共處時，她們較會掌控權力，在她們傾力幫助下，丈夫的事業會蒸蒸日上。

生肖羊

羊年出生的女性看上去溫順，卻有點讓人捉摸不透，她們大多不發脾氣，一旦發起脾氣，絕對很可怕。她們對丈夫的要求非常高，婚後會督促丈夫專心事業，所以無論嫁給誰，早晚都能過上富足的生活。