林俊憲（右）成立後援會，台南市長黃偉哲（左）陪同進場。（程炳璋攝）

天壇副董事長卓永崇拿過戰旗，擔任林俊憲中西區後援會長。（程炳璋攝）

台南市民進黨籍立委林俊憲24日成立中西區競選後援會，賴清德正宗嫡系子弟兵幾乎全站出相挺，台南市長黃偉哲讚揚林俊憲為地方向中央爭取許多建設經費。國民黨推出的立委參選人王家貞持續跑社區活動，尋求基層支持。

林俊憲為台南是第5選區現任立委，中西區是他擔任3屆議員的政治發源地，明年將第3度角逐立委連任，24日在小西門里長曾俊仁協助下，在五妃街封路成立中西區後援會，請來中西區台灣首廟天壇副董事長卓永崇擔任後援會長。

林俊憲被稱為副總統賴清德在台南市的大弟子，並培養出蔡筱薇、周嘉韋等市議員為嫡系子弟兵，整場後援會有如賴系子弟兵大會師，除了支持林俊憲連任，更相挺賴清德。

許多民進黨議員如蔡麗青、朱正軒、李宗翰、沈震東、林依婷、鄭佳欣、余柷青等人都出席站台，無黨籍黃麗招與台聯黨楊中成議員也來祝賀。同為立委的林宜瑾、賴惠員現身助陣。林宜瑾盼林俊憲衝高得票數，為下屆台南市長作準備。

黃偉哲稱讚林俊憲在立法院交通委員會內為台南市爭取多筆交通經費補助，例如正施工中的臨安橋改建即是重要經費。黃偉哲舉2004年總統選舉經驗，指出當年陳水扁因台南大勝彌補台北大輸，最後小贏2萬多票過關，要求台南選民持續為賴清德拉票，彌補北部選票落後的情況。

黃偉哲向現場民眾爭取不分區立委的政黨票，指出民進黨明年要在立法院席次過半，賴清德政見才能獲得國會有力支持。

林俊憲表示，為舒緩舊城區的停車需求，任內不斷爭取設立多座停車場，提供更便利的停車，鬧區的西門三星、國華、海安、赤崁朋派等商圈發展才能順利。

王家貞近日勤跑基層，正值秋節前夕，許多社區舉辦烤肉聯誼，王家貞爭取民眾支持，並提醒登革熱防疫。