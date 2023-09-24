林姓男子從網路上購買的鎮暴槍。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

40歲林姓男子涉嫌因工作不順、心情不好，昨天下午在台南市南區尊南街巷內的自小客車上，持鎮暴槍對空開了1槍，儘管無人受傷，但仍造成附近民眾恐慌報案。警方循線前往追查，除當場查獲林男，還起出鎮暴槍1把、安非他命數包及手指虎1個，全案偵訊後，後依槍砲、毒品罪嫌及違反社會秩序維護法送辦。

昨天下午南區有廟會遶境活動，管轄的市警六分局金華派出所接獲民眾報案，指金華市場旁的巷弄內，疑似有人開槍。金華所長賴杰賢率員警前往報案地點搜尋，10分鐘左右即找到嫌犯林男駕駛1輛向郭姓友人借來的自小客車。

員警先以盤查身分為由詢問林男，對方謊稱是開車到該處找朋友聊天及在車內玩拉炮，車內並無違禁品。員警一面盤查林男，一面觀察車內情形，赫見副駕駛座上有1把手槍。

警方找來郭姓車主詢問是否同意搜索？郭男說可以後，員警就開車門搜查，果然在車內搜出1把瓦斯填充的鎮暴手槍、安非他命毒品數包及手指虎1個，立即逮捕林男帶回警所法辦。

林嫌表示，鎮暴槍是從網路上買來的，最近因工作不順、心情不好，才會在該處對空開槍發洩情緒。

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