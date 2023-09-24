陳淇在杭州亞運射擊女子10公尺空氣步槍以決賽第8作收。（鄭任南攝）

哭了3年，18歲的台灣射擊小將陳淇終於在今年「破繭而出」，生涯首次亞運就成為24日中華射擊隊唯一晉級決賽的選手，儘管最後只以第8名作收，但她經過這次大賽，對新動作更添信心。

陳淇在女子個人10公尺空氣步槍資格賽射出生涯最佳的629.1分，順利挺進決賽，「今天表現有出乎預期，因為今年比賽狀況也都不是很好，直到上週的中正盃才有一點表現，今天本來也沒抱太大期待，能打這麼好也很驚訝。」

成為中華隊今天唯一晉級決賽的選手，陳淇笑說，因為沒想過會晉決賽，所以在決賽前的休息時間自己都是「狀況外」，尤其在賽前選手介紹時更是緊張，「我覺得超可怕，因為前面都有講到每個選手的個人成績，可是我沒有個人成績怎麼辦。」

決賽前段陳淇表現還不錯，但來到中後段還是沒能克服緊張感，最終以第8名作收，不過也因為這次亞運成績，讓才剛換動作不久的她更添自信，「之前一直在思考這個動作可不可行，但經過這場比賽覺得是可以繼續試看看的。」

先前教練郭孟熙爆料陳淇在高中階段哭了3年，陳淇卻反駁他只有2年，被問到這件事她有些不好意思的承認：「是哭3年，因為國三、高一成績都很不錯，但後來進入瓶頸期，覺得壓力很大，比賽也都不在狀況內，去年甚至連練習狀況都不好，每場比賽都在哭。」

在陳淇低潮時，很多教練、學長姐都有鼓勵她，她也會聽意見後去改正動作與心態，「經過2、3年才促成現在的自己。」郭孟熙也談到陳淇的「快槍風格」，身高僅158.9公分的她解釋，因為體型比較嬌小，沒辦法長時間撐槍，之前不果斷射擊時成績也不理想，後來改為「快槍手」反而有好的表現。