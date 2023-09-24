農業臉書粉絲專頁「Lin bay 好油」林裕紘因進口蛋爭議，多次槓上農業部，他22日揭露自己被傳威脅訊息，不得不關閉臉書粉專。對此，立委陳琬惠質疑，「到底是誰在縱容這些側翼網軍？」要求副總統賴清德站出來表達態度。

陳琬惠說，農業部處理專案進口雞蛋荒腔走板的程度，已經十分離譜，結果努力為人民監督政府進而踢爆弊端的公民，還被威脅家人安全，更是令人憤怒，並質疑「到底是誰在縱容這些側翼網軍？」

陳琬惠表示，賴清德4年前曾在總統初選，痛斥惡質的網軍側翼出征抹黑的文化；4年後，賴清德已成民進黨主席與總統參選人，網軍側翼出征抹黑的文化卻更加肆無忌憚，手握黨機器與行政權作為後盾的賴清德，難道完全忘記自己當初遭受的委屈？否則，為何對於「Lin bay好油」所受的威脅完全噤聲不語？

陳琬惠呼籲，賴清德應該站出來表達態度，絕對沒有人應該因為踢爆政府弊端而被威脅，更不能縱容側翼網軍隨意出征，警政單位也應該追出威脅者，還給人民一個能夠說真話的安全環境。