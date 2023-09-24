台中市楊姓女子誤信詐騙集團投資陷阱，將52萬元匯入指定帳戶內，發現受詐後報警，楊向提供人頭帳戶的陳姓女子索償，一審調查，陳女也是被愛情詐騙才提供帳戶，詐團對陳女沒提任何詐騙言語，認定陳女無詐欺犯意，判免賠。

判決指出，楊姓女子在去年4月間匯款52萬元到歹徒指定帳戶，因為信貸關係還繳銀行利息錢，後來驚覺受騙上當，其52萬元全血本無歸，楊女憤而提告，向提供匯款人頭帳戶的陳女索償。

一審審理時，陳女辯稱，她是透過交友軟體認識名為「王森」的男網友，雙方以公婆互稱，男女感情親暱，才將帳戶提供給對方，甚至網銀密碼都以雙方約定結婚日為密碼，不知對方是詐團。

法官勘驗陳女與「王森」的手機對話紀錄，發現4個月以來對方以「老公」、「老婆」自居，王不斷向陳傳訊「愛妳」、「寶貝」等言語，完全沒提到與詐騙有關之事。

法官認為，陳女是受歹徒以感情詐騙，誤信其與對方是男女朋友，才提供帳戶，無法認定要提供給詐騙集團，無法證明陳女有詐欺犯意，且楊女是因投資詐騙，導致金錢損失，難認定與陳女提供帳戶，有因果關係，判陳女免賠，仍可上訴。