基隆市體育會理事長鄭錦洲（後排左1）、基隆市長謝國樑（左2）及基隆市副議長楊秀玉（右4）、市議員林沛祥（右3）、鄭愷玲（右2）、秦鉦（右1）等人，共同與現場的民眾大跳活力健康舞。（張志康攝）

基隆市體育會24日在仁愛國小體育館舉辦112年「運動i臺灣2.0計畫」活力健康舞觀摩賽，基隆市長謝國樑除到場與民眾一起運動外，也在現場頒發感謝狀，並允諾將持續推動室內健身中心及親子空間。

謝國樑表示，在體育會理事長鄭錦洲及陳國儀老師的推動下，活動健康舞是一項既健康又有活力的運動。隨著時序入秋，基隆又要進入多雨的冬天，他允諾將會持續努力推動室內活動空間及室內親子空間。

謝國樑說，目前在國家新城以及七堵火車站樓上，都在規畫打造室內健身中心，民眾不須加入會員，就可以來舒展筋骨，讓大家聚在一起跳跳舞、活絡筋骨，一定會更健康。

基隆市政府教育處表示，本次活動也是「運動i臺灣2.0計畫」活動之一，主旨為推廣健康生活觀念，鼓勵大家多運動，保持身心健康。

基隆市政府指出，今年度市府投入超過1720萬元的經費，總計獲體育署核定59項計畫，運動項目種類多元，針對各族群也辦理相關多元運動，如推廣女性運動、銀髮族樂活、原民族綜合運動會、新住民運動嘉年華以及外籍移工足球等，都是為了落實全民參與，打造基隆成為運動城市。