馬來西亞首相兼財政部長安華（Anwar Ibrahim）指出，他的訪美行程成功突出馬國在全球課題上的立場和願景，並提升馬國的國際形象。

據馬來西亞媒體《東方日報》周日（24日）報導，安華指出，「（訪美）成果是好的，事實證明我們的國際形象提高了。在與其他領袖會面，我有機會針對共同關心的全球問題分享經驗及交換意見。」

安華提及的國際課題包括俄烏戰爭、「伊斯蘭恐懼症」、氣候變化，以及緬甸問題。安華指出，他在紐約出席聯合國大會會議期間，收到很多雙邊會議邀請，但因時間有限無法全部應邀。

據悉，在這次的紐約之行中，安華曾與土耳其、伊拉克、泰國、斯里蘭卡和伊拉克領導人舉行雙邊會議，同時也在美國紐約哈佛俱樂部，與15家美國《財富》500強的著名企業會面及互動，以吸引更多投資和貿易。

安華表示，他對自己最終決定參加聯合國大會感到高興，因為他曾因想優先處理國內課題，而不想出席聯合國大會，同時也對大會的成效缺乏信心。

安華說，「首先，國內課題等著解決，有太多的變化，如能源轉型、新工業大藍圖、昌明經濟、第12大馬計劃中期檢討及補選。這真的很重大…幸運的是，現在情況好多了。接下來4年，我們會繼續努力。」