位於屏東的明揚國際高爾夫球工廠，22日晚間發生嚴重爆炸事故，造成4名消防員殉職，也使得消防員待遇成為熱議話題。對此，臉書粉專「政客爽」痛批，蔡政府可以花大錢買品質不佳的進口蛋、成立數發部，卻不願提升消防員待遇，他感嘆，納稅錢永遠都花在一些莫名其妙的地方。

據了解，一般新進消防隊員薪水近6萬元，1個月平均工作15天，且在工作期間要24小時待命，此外，他們還必須要上課、考試、拿證照，會基本的修車保養技術。

「政客爽」今（24）日在臉書發文批評，民進黨從不重視、也不願意去改革消防員的待遇，他指出，政府可以花大錢去進口劣質雞蛋，「買來變廚餘」；另外，政府不僅給數發部200億元的預算，還再花13億元成立打詐辦公室，結果台灣的詐騙事件依舊猖獗，

「政客爽」感嘆，納稅錢永遠都花在一些莫名其妙的地方，卻不願意多花錢給消防員提升待遇，而這些做到累成狗的基層老百姓，就猶如被犧牲的笨蛋。

許多網友們在「政客爽」的po文下方留言，「民進黨就是個搞笑政黨」、「外行領導內行，整個國家體制都被搞亂了」、「有預算，很會花」、「政治人物的貪婪跟無所作為，來自於愚昧的選民放縱」、「蛇鼠一窩，無德無能」。