不少人羨慕教師領高薪，還能跟著學生放寒暑假，但一名男網友說，妻子是國小教師，每天平均工作12小時，周末和寒暑假也在忙學校的事物，平日若有請假需求，還得自掏腰包付代課老師鐘點費，加上每月扣掉公教人員保險費，6萬出頭的薪資被扣得剩不到5萬，他說「只有擺爛的老師才覺得爽」。

一名網友昨（23）日於PTT八卦板指出，一直以為教師的薪水較高，查網問發現剛入行月薪只有4萬出頭，職等愈高的資深教師，年薪才有可能破百萬，否則年薪只有40至65萬之間，讓他好奇「薪水這麼低，為何一堆人搶著考？」

貼文吸引一名男網友回文，他表示妻子是國小教師，職等是330，月薪6萬出頭，不含課後加班費，每天7點半到校輪值，下課回到家經常是晚上7點，還得處理學生作業和日誌，也很少有完整的周末，幾乎都坐在咖啡店裡備課。

男網友說，寒暑假期間妻子還得到校和其他教師輪值、課後輔導，晚上還得回覆家長LINE，勞動節和教師節不僅沒有放假，平日想請假還得自掏腰包，給代課教師鐘點費，加上每月扣掉公教人員保險，6萬出頭的薪資被扣剩不到5萬。

這名男網友說，教師的優點就是有很多福利補助，包括公幼不用抽籤、國旅卡1萬補助和貸款利息較低等，「只有擺爛的老師會覺得這份工作爽，我自己在外商公司上班，我都覺得我工作比較輕鬆，心疼我老婆」。