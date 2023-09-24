登記台、購物處增設全面透明5毫米雙層強化玻璃。（苗栗看守所提供／李京昇苗栗傳真）

法務部矯正署苗栗看守所接見室，啟用至今已有10多年為整修，為提升接見室環境，所方近期內部整修，並增設親子休憩區，讓接見室整個煥然一新、備感溫馨，猶如走進咖啡館，有9成家屬們認為環境更為舒適。

苗栗看守所長黃正勇說，此次接見室改建，採購料自行修繕方式處理，為機關節省近新臺幣50萬的公帑，除保留各項無障礙設備及身障專用盥洗室外，在登記台、購物處增設全面透明5毫米雙層強化玻璃，室內更增設1台65吋大電視，可作各項接見規定、流程、政策、法令宣導外，也可播放新聞讓民眾安心等待。

接見室內全新不銹鋼連排椅座，美觀堅固又舒適；貼心的親子休憩區加上全新地板及天花板裝潢，讓民眾宛如走進咖啡館，許多家屬都表示，有耳目一新的感覺。

為瞭解民眾的反應與接受度，苗栗看守所特別製作問卷調查，結果9成以上民眾認為接見室目前的整體環境設施，比之前感覺更舒適、溫馨，對於接見室櫃檯及合作社販賣部受理窗口，改採透明強化玻璃設計，都認為比之前更親和。

家屬們給予回饋說，針對新增設親子休憩區，能攜帶幼兒感受更友善空間規畫，透過牆面增設大尺寸電視播放宣導影片，也能更清楚瞭解辦理接見及送入飲食限制等相關規定。

黃正勇表示，這次大改建源起於法務部矯正署在今年推動所屬各機關受理外界對收容人送入飲食專案安全措施實施計畫，希望提高各機關接見室的安全維護，因此希望提昇接見室各項安全設施，讓民眾有更完善的空間。