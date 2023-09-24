明星左投柯蕭（Clayton Kershaw）即將結束生涯第16個球季，他2006年選秀加入道奇以來就沒有換過球隊，如今面臨說再見的時候，柯蕭心裡還是很平靜。柯蕭的合約只到本季為止，他24日掛帥在主場出戰巨人，被視為他道奇生涯的例行賽主場最終戰，滿場5萬多位觀眾起立為他歡呼。

柯蕭說：「如果我知道這是我最後一次例行賽在道奇主場先發，我可能會更加感慨，但我現在沒有。」道奇去年只和柯蕭續約1季2000萬美元，同時韋藍德（Justin Verlander）、狄葛朗（Jacob deGrom）都在別隊獲得複數年合約。原因是柯蕭不想轉隊，「我想選擇自己要去的球隊，如果他們願意簽我，我們就談合約，就算少拿一點錢也沒關係。」

受到肩膀傷勢影響，柯蕭近3季各只先發22場，本季13勝4敗、自責分率2.42仍然符合他一貫的高水準。此戰柯蕭對巨人先發5局無失分，助隊7比0獲勝，確定搶下國聯第2種子，球隊首輪免於被拖入外卡戰。巨人是道奇宿敵，柯蕭生涯57次對陣留下25勝15敗、自責分率2.02，這場如果是他的主場告別作，也是個完美的句點。即使本季結束就退役，柯蕭未來也篤定是棒球名人堂成員，他今年最後一場例行賽將是10月1日客場出征巨人。