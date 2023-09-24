國史館提供

1970年，台南美國新聞處發生爆炸案，引發台美社會震驚。國史館今天舉行新書發表會，館長陳儀深指出，當時的政府將爆炸案誣賴給台獨份子謝聰敏、魏廷朝，但謝聰敏後來曾詢問時任處長的唐能理等人，他們研判是國民黨當局自導自演。

國史館今天舉行《台灣人民自救宣言案史料彙編》新書發表座談會，針對1964年發生的「彭明敏師生案」深入探討，當年3位主要當事人的親屬：彭明敏姪子彭昤、謝聰敏妻子邱幸香、魏廷朝之子魏新奇、女兒魏筠等人也出席。

陳儀深在書中的序文指出，此案主角是台大政治系教授彭明敏、台大法律系與政大政治所畢業的謝聰敏、台大法律系畢業的魏廷朝等3人，透過撰寫揭穿反攻大陸神話、要求集會結社自由、主張制訂新憲法等等觸犯禁忌的「宣言」，而被以叛亂罪起訴、判刑。

他認為，此案造成三大影響：由於彭明敏身分特殊，該案引起哈佛大學教授季辛吉向駐美大使蔣廷黻表示關切、費正清於1964年11月12日在《紐約時報》投書聲援，許多位美國學者響應費正清的呼籲，紛紛寫信給國務院官員，。

另一方面，「自救宣言」流傳海外，1966年被日本獨盟登載在機關刊物《台灣青年》、被美國獨盟譯成英文刊載在《紐約時報》，鼓舞了海外台獨運動；彭明敏經過縝密計畫脫逃成功，連在偏遠的台東泰源監獄的台獨政治犯亦咸感振奮，甚至引發一場流產的監獄革命，這是影響之三。

此案從1964年9月20日被印刷廠工人密告而進行逮捕開始，到彭出逃成功，之後謝聰敏和魏廷朝出獄，莫名與台南美國新聞處、台北美國商業銀行爆炸案扯上關連，從而二度入獄。

陳儀深表示，史料彙編包含國安局、調查局的相關檔案，但這裡面有當局羅織捏造的部分，例如台南的美國新聞處爆炸案、台北的美國商業銀行爆炸案，以及所謂台獨聯盟「台灣本部案」，按照謝聰敏之後在訪問紀錄中的說法，他是在酷刑逼供之下承認到台南美新處去放置炸彈。

他說，謝聰敏後來在美國有機會詢問曾在美新處服務的莊剛健和時任處長的唐能理（Neal Donnelly），他們研判是國民黨當局自導自演，因當時包圍現場的軍警不顧美方勸阻，強行進入搜查存放資料的安全室和電報室。

陳儀深認為，彭明敏1970年成功逃出台灣，還在國民黨百般阻擾下取得美國簽證，此舉觸怒了國民黨政府，才會有之後的台南美國新聞處爆炸案，並且逼迫謝聰敏等人認罪。