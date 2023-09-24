大陸山東一名5歲男童，日前回家時向媽媽表示，自己一整天都沒被老師打，覺得很開心，讓這名母親感到相當奇怪。於是她便前往幼稚園要求查看監視器畫面，翻找連續17天的畫面後才發現，原來兒子在學校不斷遭到保育員用筆甩頭、揪耳朵、掐手踢腿等等，氣得立即報警處理。

根據《大風新聞》報導，大陸山東青島一名孫姓女子表示，今年7月4日兒子回家後向她表示，「我今天真開心，老師一整天都沒有打我」。而她聽見孩子這番話後感到非常不對勁，於是就在隔天前往幼兒園要求查看監視器畫面。

沒想到，在孫姓女子查看了連續17天的監視器畫面後發現，原來自己的5歲兒子常常遭到王姓保育員暴力對待。孫姓女子表示，對方不僅用尖筆狂戳兒子頭部，還多次搧孩子的頭，捏孩子的手臂「她拽著孩子胳膊一點一點摁著捏，我看監控，有時孩子被打時也哭過好幾次。」

不僅如此，孫姓女子還發現，就連幼兒園的班主任也有動過手「查看監視器後發現，她從教室裡面把孩子拖到衛生間旁的小水房裡。孩子也一直跟我說，班主任將他拖到小水房裡，用拳頭打他的肚子。當時我孩子腹部還有點瘀青，但是法醫鑑定說是無傷害。」

而孫姓女子控訴，她發現自已兒子遭到暴力對待後，立即向即墨區教體局投訴，雖說當時王姓保育員的家屬及幼兒園負責人都有向她道歉，但事發已過兩個多月，至今卻都沒有收到幼兒園和教體局書面答覆處理的情況。孫姓女子指出，事後她到派出所報案，也只是被對方告知此事並沒有違法。

對此，青島市即墨區教體局其中一名負責人指出，「因為這是糾紛嘛，家長說是打她孩子了，公安部門鑑定的很明確，公安部門界定是沒有打，沒有違法行為。」而負責人也透露「這是一家民辦幼兒園，教體局已責令幼兒園對3名老師予以辭退，現在還在繼續調查。」