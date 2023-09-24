中秋節有連續3天連假，許多人已經準備要烤肉過節，但因台中市環保局9月29日暫停沿街收運垃圾，烤肉製造的垃圾該怎麼辦？環保局表示，秋節連假將改採「定時定點」垃圾收運服務，全市共有638處定點供民眾倒垃圾，但每處定點停留時間僅5到30分鐘，大家丟垃圾要把握時間。

環保局表示，9月29日中秋節當天，台中市暫停沿街收運垃圾，但全市開放638處地點供民眾定點定時丟垃圾，想了解自家附近有哪些地點、哪些時間可丟垃圾，可到環保局網站（https://www.epb.taichung.gov.tw/）查詢，或下載台中垃圾清運大車隊APP了解相關資訊。

而連續假期第2天、也就是9月30日，則恢復沿街正常收運垃圾，另10月1日為清潔隊休假日、也停收垃圾。環保局長陳宏益提醒，中秋賞月響應惜食不浪費，呼籲大家減少一次性免洗餐具的使用，另烤肉後的垃圾也必須確保火苗熄滅才丟入垃圾車，另瓦斯罐、殺蟲劑、噴漆罐等容器則應回收。