針對國民黨主席朱立倫指稱賴清德副總統選舉不請假，賴清德競辦發言人陳世凱今天回應，依據憲法的精神，副總統是備位元首，全時間執行憲法賦予的職權，完全沒有請假的問題，也不適用公務人員請假規則。

陳世凱批評國民黨從上到下都對我國憲政體制一無所知。依據憲法的精神，總統不僅僅只是一個職位，本身更直接是憲政機關，副總統則是備位元首，不適用公務人員請假規則。也因此，過去前副總統連戰參選總統，前副總統呂秀蓮搭配前總統陳水扁競選連任，也都循此憲政上原則，並沒有所謂請假的問題。

他說，賴清德儘管正在競選下一任總統，但一切行程仍以公務為優先，例如8月間奉蔡英文總統指示擔任特使，前往巴拉圭參加新任總統就職，賴即放下所有選務，全心準備並執行任務。

民進黨發言人卓冠廷則在臉書嘲諷，朱立倫為了選總統，2015年10月20日起曾向新北市民請了89天假；韓國瑜為了選總統，2019年10月16日起向高雄市民請了88天假，韓國瑜還有自覺不要破朱立倫的天數，落跑不要太超過，但侯友宜為了選總統，居然要請113天假。