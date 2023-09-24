縣長王惠美在現場發放彰化優質健康豬肉美食，吸引許多大小朋友排隊領取。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化健康豬目前在楓康、全聯及喜美超市都買得到。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

繼日前禽品節雞翅免費吃後，24日在鹿港體育場舉辦「彰化豚肉節」，現場有肉包大胃王賽，健康豬闖關遊戲等活動。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣是國內畜牧業大縣，縣府為推廣在地優質畜禽產品，舉辦「2023彰化畜產嘉年華-畜產派對慶300」，繼日前禽品節雞翅免費吃後，24日在鹿港體育場舉辦「彰化豚肉節」，現場有肉包大胃王賽，健康豬闖關遊戲等活動，接下來還有乳牛節接力，邀請全國鄉親同歡。

王惠美表示，彰化是台灣第3大的養豬縣，養豬頭數約有73萬頭、場數則有567場。近年國人重視農畜產品食安問題，合格用藥及自然健康的畜牧及生產方式成為主要訴求，其中彰化建立「彰化健康豬」品牌就保證不含瘦肉精。

王惠美說，「彰化豚肉節」除了有大胃王比賽、健康豬闖關活動外，還有免費手作DIY體驗及綠色畜牧產業靜態展，現場還有烤大豬、台式漢堡及藥膳排骨等美食品嚐，民眾只要在專屬打卡牆拍照上傳至粉絲團，還有機會摸中50吋液晶電視等大獎。

彰化縣農會總幹事張建豐表示，彰化是台灣重要的畜產基地，無論是乳牛、豬、羊、水禽等，在全國都占有一席之地，近年還導入智慧農業，讓飼養環境更加優質。彰化養豬協會理事長陳筆輝說，感謝王縣長積極推廣彰化畜產品，推動彰化健康豬品牌，協會與業者也會配合縣府，一起推廣彰化優良健康豬。

彰化縣政府表示，彰化豚肉節後還有10月14、15日接力在彰化縣立體育場紅磚區舉辦的「彰化乳牛節」，歡迎全國鄉親到彰化參加畜產嘉年華，遊彰化、嘗美食、看表演，體驗彰化的美好。