池中鳥踏。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

占地21公頃的桃園瑞興人工濕地，透過生態保育與棲地營造手法，打造7個生態池塘，蓄水量約4.4萬噸，可日處理1萬噸生活汙水，兼具水質淨化、節能減碳、生態綠化以及棲地保育功能，獲全國水環境改善計畫「金蘋果」獎肯定，目前正在試運轉，預計明年3月正式開放。

桃園市政府水務局表示，台灣河溪網協會針對「前瞻水環境建設─全國水環境改善計畫」辦理民間評選活動，以公民視角審視計畫執行成果，論述相關計畫良好或不周之處，進而綜整選出「金蘋果獎」、「爛蘋果獎」，以民間的力量，期許各計畫能真正恢復水岸生命力。其中，水務局執行的大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫榮獲第五屆金蘋果獎肯定。

桃園市政府為改善大漢溪中庄調整池及鳶山堰的自來水原水水質，辦理「桃園市大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫」，於大漢溪中庄攔河堰旁興建一座每日處理1萬噸生活汙水的人工濕地（瑞興濕地），全場域包含7個生態池塘，蓄水容量約4.4萬噸，透過人工濕地淨化，生活汙水汙染削減量每日約162公斤。

人工濕地工程強調透過生態保育與棲地營造的工程手法，在21公頃的工程範圍內創造出5.5公頃的水域與15.5公頃的水岸濕地公園，為一兼具水質淨化、節能減碳、生態綠化以及棲地保育的多功能環境教育場址。人工濕地主體工程已於今年6月15日完工，正進行為期180天的試運轉作業。

水務局表示，本計畫之所以受到民間團體認同，係因此計畫透過收回承租農地，創建出處理晴天雜排水的濕地兼生態池，有效緩解下游水源之水體水質；同時濕地內保留池中島及直立棲木提供鳥類棲息，在水域區隔之下，創造遊客與生態共存之可能；而遊客使用的人行步道設計上，亦透過限縮使用範圍，降低生態干擾，將次生林核心區域留給生態族群；工程範圍亦考量生態調查發現之台灣原生種─台灣大豆，具體畫出敏感區限制施工擾動，維護現地敏感的棲地及物種。

水務局表示，本案埔頂排水水環境改善計畫亦稱為瑞興濕地，預計明年3月完成試運轉後開放民眾使用，另藉由中庄吊橋之串聯，本計畫聯合左岸大嵙崁人工溼地、中庄調整池景觀園區，以及右岸月眉人工溼地、山豬湖生態園區、大嵙崁地質公園，將形成146公頃河岸藍綠交織帶，為大漢溪最大水岸綠廊，作民眾休憩及環境教育的最佳場域。