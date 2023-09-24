房租上漲，長者在外租屋更是難上加難，網紅「黑心律師」楊律師分享他將房子只用市價的一半出租給一名年近60歲的婦人，對方從大陸來台打拚，便宜租給她不僅讓她負擔輕鬆一些，省下來的錢還能當未來的生活費、醫藥費，貼文一出，感動不少網友。

楊律師昨天（23日）在臉書發文，第一次做房東，看到婦人如釋重負的笑容，讓他感覺很開心。他提到，一開始不知道婦人的背景，後來得知她是一名有台灣身分證的大陸人，在台灣沒有半個親友，已經快60歲仍要工作賺錢養活自己，因此決定只用市價的一半將房子租給她，減輕她的負擔。

楊律師說，婦人未來只會越老，有可能生病住院無法工作，而她現在省下的租金都是未來的生活費及手術費，所以未來也不會漲租金。楊律師指出「即使終有一天她會老死在屋內，我也不介意，這應該不構成兇宅，就算被認定為兇宅，我也願意」。

對此，網友看了紛紛留言：「楊律師真的大好人，找不到這樣的好房東了」、「下一間買在哪 我要租」、「慈悲心」；還有人表示，「寧願沒親友也不回去，可能有什麼無奈的故事吧」。