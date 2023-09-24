台北市觀光旅宿業經3年疫情，至今仍未恢復。國民黨台北市議員秦慧珠表示，旅館數量較疫情前減少42間，住用率下降10％，房間費也上漲有限，難抵工資、物料上漲幅度。觀傳局回應，將在跨年、燈節、花節、全中運和2025世壯運等活動期間，攜手業者推出住房專案。

據統計，台北市至今年8月，有21間國際觀光旅館、15間一般觀光旅館及570間一般旅館。但疫情前2019年，台北市有26間國際觀光旅館、19間一般觀光旅館和603間一般旅館。

秦慧珠指出，相比下國際觀光旅館少5間，一般觀光旅館少4間，一般旅館少33間，共少42間。消失的旅館讓台北市觀光旅宿資源減少，讓投資旅宿業的老闆退出市場，也讓旅館從業人員失業轉職。

她說，北市觀傳局主管的一般觀光旅館和一般旅館，2019年北市一般觀光旅館沒有停歇業，一般旅館有4間停業、11間歇業，但有27間申請新設。但2020年至2023年，北市一般觀光旅館共4間歇業，一般旅館則有68間停業、82間歇業， 3年中雖然共有70家一般旅館新設、16間復業，但旅館總數量仍減少64家。

另，交通部觀光署統計，今年上半年觀光旅館平均房價4618元，較去年同期成長14％。一般旅館業平均房價2647元，漲幅8％。

秦慧珠說，台北市的旅宿業相對全國景氣較差，今年一般觀光旅館仍有6間停業、14間歇業，只有9間新設旅館，5間旅館復業，凸顯台北旅館總數仍持續減少，住用率也持續下降。

她解釋，2019年北市觀光旅館住用率達75.32％、一般觀光旅館達74.5％、一般旅館達70.36％，但今年上半年1至6月，北市國際觀光旅館平均住用率只有63.49％，一般觀光旅館在1至7月平均住用率為63.28％，一般旅館均為62.99％，各級旅館平均減少了10％。

秦慧珠說，平均房價雖較2019年疫情前上漲，包含國際觀光旅館上漲360元、一般觀光旅館上漲680元和一般旅館上漲339元，但原物料、人工均上漲，業者利潤未必增加。

她要求台北市是觀光大都會，但疫情後不論在觀光景點的遊客人數，或旅館數量、平均住用率上，都未見好轉，連帶的觀光旅宿周邊產業也無法振興，市府應努力行銷觀光產業，讓景氣復甦，增加業者收入和就業人口。

觀傳局主任秘書蕭君杰回覆，北市旅館業於疫情期間確實受到嚴重影響，致部分旅館停業或歇業；疫情結束、國境重開後，今年北市旅館復業家數達5家，新設也達10家，顯示業者已逐漸恢復信心，另部份旅館為提供旅客更好住宿環境，而重新整修暫時歇業。

蕭君杰表示，為協助旅館業者，9月23日舉辦「台北市旅館產業交流秋季座談會」，會中介紹即將舉辦的跨年、燈節、花節、全中運和2025世壯運等活動，在各活動期間將攜手業者推出住房專案，藉此增加旅客留宿台北的意願。