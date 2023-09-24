位於朝鮮半島東南端的釜山，是韓國第2大城，也是韓國「海洋首都」，擁有第一貿易港口，緊鄰東海與南海，與高雄有點像，都是歷史悠久的港口城市；釜山內陸有不少丘陵與山坡，依山傍水，造就不少可供賞玩的景點。

此外，釜山還有不少韓國之最、釜山之最的景點，像是全韓最大的札嘎其海鮮市場、韓國最多明星出沒的海雲台沙灘、全球最高星巴克等，歷經3年疫情，釜山也增加了很多新景點，等待全球旅人到訪。跟著記者前進釜山，探訪這座城市疫後的嶄新風貌。

【海雲台藍線公園 韓版灌籃高手景點搶拍】

海濱小火車經過青沙浦站平交道時，特定的拍攝角度會產生一種韓版《灌籃高手》日本鐮倉湘南海岸的經典場景，不少人會搶拍這限定版風景。(陳韻萍攝)

海雲台藍線公園是釜山2022年底開通的最新景點，當地人稱為「藍天與大海相連的地方。」四季皆有不同風情，更獲選為「韓國觀光之星」，是當地的打卡夯點。遊覽一座城市，交通是最便捷的方式之一，想要輕鬆省時欣賞海雲台藍線公園明媚的風光，可善用海岸列車與天空艙兩種交通工具。

海雲台藍線公園海岸列車又稱為海濱小火車，是行走於陸地的電車型列車，車廂內的座位直接面海。(陳韻萍攝)

海濱小火車在25分鐘的行駛時間內可欣賞東釜山的海岸風光，適合多人搭乘。(陳韻萍攝)

海雲台藍線公園海岸列車，又稱為海濱小火車，是行走於陸地的電車型列車，從海雲台尾浦站經青沙浦和松亭，是由全長4.8公里的舊鐵道改建而成，最大的特色就是車廂內的座位直接面海，約25分鐘的車程內可欣賞東釜山的海岸風光，適合多人搭乘。特別的是當列車經過青沙浦站平交道時，特定的拍攝角度會產生一種韓版《灌籃高手》日本鐮倉湘南海岸的經典場景，不少人會特別等待火車行經時搶拍這限定美景。

天空艙宛如飄浮在空中的「膠囊型列車」，可從離地7至10公尺的空中軌道俯瞰大海和城市街景。(陳韻萍攝)

色彩繽紛的迷你天空艙行駛在高空軌道的畫面，有種來到動漫場景的錯覺，吸睛又療癒。(釜山觀光公社提供)

天空艙則行駛於海雲台尾浦至青沙浦區間，宛如飄浮在空中的「膠囊型列車」，可從離地7至10公尺的空中軌道俯瞰大海和城市街景，色彩繽紛的迷你天空艙行駛在高空軌道的畫面，有種來到動漫場景的錯覺，吸睛又療癒。

【韓國最大樂園釜山樂天世界 好玩好拍】

2022年3月開幕的釜山樂天世界，是釜山唯一的戶外主題公園，建有6個區域和近30項遊樂設施。(陳韻萍攝)

主題樂園向來是推動觀光的重要推手，吸引所有年齡客群，不分男女老幼，在樂園中都能開懷暢笑，忘記煩惱。「釜山樂天世界冒險樂園」位於機張郡奧西利亞觀光園區，是釜山唯一的戶外主題公園，以童話王國為主題，占地15.8萬平方米，建有6個區域和近30項遊樂設施，不管是動態刺激還是靜態溫馨的遊樂設施，通通玩得到，滿足不同年齡層的客群。

遊客可在樂天城堡內租借韓風版高校生制服，在樂園拍美照，嗨玩一整天。(陳韻萍攝)

樂天城堡內提供租借韓風版高校生制服，男女款都有，也提供兒童版制服，孩童還可選公主風或萬聖節風的服裝。(陳韻萍攝)

2022年3月開幕的「釜山樂天世界冒險樂園」，是首爾樂天世界的3至4倍大，樂園裡有一項極受歡迎的熱門設備，就是租借制服服務，遊客可在樂天城堡內租借韓風版高校生制服，男女款都有，包含襯衫、裙子、褲子、領結、外套背心，通通可租借；也提供兒童版制服，孩童還可選公主裝扮或萬聖節風的服裝，換上制服，讓人回到青春洋溢的18歲，粉絲也夢想成真變身韓劇男女主角，在樂園嗨玩一整天。

雲霄飛車和時速110公里、360度旋轉的巨型擺錘，不時傳來尖叫驚呼聲，是樂園裡的高人氣遊樂設施。(陳韻萍攝)

「釜山樂天世界冒險樂園」會說話的大樹爺爺，是園區內必拍的景點之一。(陳韻萍攝)

此外，以時速105公里衝刺、過程含360度旋轉以及倒掛的雲霄飛車堪稱是樂園裡的高人氣遊樂設施；還有時速110公里、360度旋轉的巨型擺錘Giant Swing，以及需要穿雨衣，從13樓高處垂直俯衝水池、激起強大水花的「水上海盜飛船GiantSplash」等，喜歡刺激冒險的遊客不可錯過。如果想要溫和一些，園區裡也有天鵝船、旋轉木馬、會說話的大樹爺爺等，都是老少皆宜的遊樂設施。

【釜山斜坡滑車追風趣 單人、多人皆好玩】

2021年7月初開幕的「釜山斜坡滑車Skyline Lung」，是老少都適合又可享受飆風速度的戶外運動。(陳韻萍攝)

如果想要體驗動態的刺激感，位於釜山機張郡奧西利亞觀光園區內，2021年7月初開幕的「釜山斜坡滑車Skyline Lung」，是老少都適合又可享受飆風速度的戶外運動。這項運動的崛起聽說與疫情有關，2021年全球籠罩在疫情下，無法群聚，主打單人即可體驗的戶外運動因「疫」而生，加上難度不高，受到不少人喜歡。

旅客要先搭乘吊車前往山頂的斜坡滑車出發處，在解說員的教學下熟悉滑坡車的操作。(陳韻萍攝)

「釜山斜坡滑車Skyline Lung」在安全第一的考量下，身高85至110公分以下的人須由監護者陪同搭乘。(陳韻萍攝)

旅客要先搭乘吊車前往山頂的斜坡滑車出發處，在解說員的教學下熟悉滑坡車的操作，即可搭乘無動力斜坡滑車順著4條滑道、總長超過2.4公里的路線下滑，享受戶外飆速快感。滑道依據速度和彎道不同分成4條，車速和剎車都靠手腳控制，或急或緩全掌握在自己手上，旅客可一邊滑車一邊賞景，一趟下來還不過癮，可搭吊車上山頂再玩第2趟。在安全第一的考量下，身高110公分以下的人須由監護者陪同搭乘。

「釜山樂天世界冒險樂園」和「釜山斜坡滑車Skyline Lung」因為地點相近，適合併在一起規劃。

【韓國全民度假勝地 海雲台沙灘星光閃耀】

「海雲台海水浴場」綿長的海岸線緊鄰不少拔地而起的高樓，是釜山的標誌之一。(韓國觀光公社提供)

釜山有高達7座以上的海水浴場與金黃色美麗的沙灘，包括第一個官方指定的海水浴場「松島海水浴場」、全民度假勝地「海雲台海水浴場」等，其中海雲台是釜山觀光特區，名列「韓國八景之一」，海雲台海水浴場離市中心很近，周圍有很多摩天高樓與度假飯店，還有釜山水族館、餐廳、商店等，白天夜晚各有精采，是韓國人的度假勝地。

「海雲台海水浴場」天然海岸線與科技並存的奇幻感，吸引不少韓國電影前來取材與取景。(陳韻萍攝)

海雲台沙灘綿長的海岸線緊鄰不少拔地而起的高樓，奇特的場景很像從漫畫中走出來般不真實，天然美景與科技並存的奇幻感，堪稱是釜山的標誌之一，也吸引不少韓國電影前來取材與取景，像是韓國第一部災難電影《大浩劫》(해운대／海雲台)就以此為背景拍攝，韓劇《怪物》、《海雲台戀人》也在此取景。釜山影展期間，來自各國的電影明星與導演的戶外舞台見面會，就在海雲台沙灘舉辦，是韓國最多大咖藝人出沒的沙灘。另有北極熊冬泳大會、沙雕節等豐富多彩的活動，吸引海內外遊客到訪，光是暑假到此避暑的旅客就超過百萬人次，是韓國與釜山最具代表性的海灘之一。